Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich Continental

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 73,10 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 73,10 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 73,42 EUR. Mit einem Wert von 72,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192.823 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,72 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,56 EUR an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.395,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Continental-Aktie fällt dennoch: Continental plant Steigerung von Rendite und Ausschüttungsquote