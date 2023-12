Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 72,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 72,24 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 72,30 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.876 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 9,69 Prozent zulegen. Am 08.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,56 EUR.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,61 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus

DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Continental-Aktie fällt dennoch: Continental plant Steigerung von Rendite und Ausschüttungsquote