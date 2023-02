Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 69,54 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,56 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,08 EUR. Zuletzt wechselten 17.183 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,29 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 25,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 56,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.395,60 EUR im Vergleich zu 8.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,80 EUR fest.

