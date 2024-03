Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 70,60 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 70,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 68,80 EUR. Mit einem Wert von 70,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 245.653 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 21,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 1,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

