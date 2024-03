Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 71,08 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 71,08 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 68,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 339.295 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 22,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,13 EUR für die Continental-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

