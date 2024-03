Continental Aktie News: Continental büßt am Donnerstagvormittag ein

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 70,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 3,6 Prozent auf 70,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 69,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.365 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 11,38 Prozent niedriger. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,12 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2022 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,50 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

