Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Continental 64,80 EUR

-1,61% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 17:35 Uhr bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 64,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 65,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 64,16 EUR. Bei 64,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 355.867 Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 18,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 46,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 72,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.270,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.599,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten

Continental-Aktie in Grün: Kein Angst vor Künstlicher Intelligenz

Continental-Aktie steigt: Ratingagentur S&P erhöht Ausblick für Continental

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com