Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 63,08 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 63,08 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,12 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.740 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 07.03.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 06.08.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

