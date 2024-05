Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 63,60 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 63,60 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 64,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 211.204 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 82,00 EUR.

Continental gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,04 EUR je Aktie belaufen.

