Continental Aktie News: Continental zieht am Dienstagvormittag an

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 62,66 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.025 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 7,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 EUR belaufen. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,00 EUR.

Continental veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 8,04 EUR im Jahr 2024 aus.

