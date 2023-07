Continental Aktie News: Continental steigt am Nachmittag

Kurs der Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 68,28 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 68,28 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 133.169 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 13,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,11 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.283,20 EUR im Vergleich zu 9.278,30 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

