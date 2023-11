Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 62,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 62,18 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 62,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,20 EUR. Bisher wurden heute 8.037 Continental-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 27,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2022 Kursverluste bis auf 53,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.425,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.444,10 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben

DAX aktuell: DAX steigt zum Start