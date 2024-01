Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Continental im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 74,50 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 74,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 74,50 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 74,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.174 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 58,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,88 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,48 EUR je Continental-Aktie.

