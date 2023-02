Continental Aktie News: Continental am Nachmittag höher

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 71,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 71,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 200.372 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 93,29 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 23,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 61,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.395,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

