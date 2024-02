Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Donnerstagmittag zu

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 75,56 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 75,56 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 75,88 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,26 EUR. Zuletzt wechselten 100.674 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 83,50 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.240,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.395,60 EUR umgesetzt worden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Continental.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,36 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

