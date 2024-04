Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 65,92 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 65,92 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 66,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 60.521 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 13,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,53 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,63 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

