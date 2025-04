Continental Aktie News: Continental am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 61,02 EUR.

Das Papier von Continental legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 61,02 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 61,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 335.721 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,57 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,39 Prozent.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,59 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 77,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 04.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,10 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 8,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

