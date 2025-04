Continental Aktie News: Continental am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 60,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 2,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 60,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.849 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Abschläge von 15,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,11 EUR.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie verdient. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,16 EUR je Continental-Aktie belaufen.

