Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 62,80 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 62,80 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 62,50 EUR. Bei 62,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 89.977 Continental-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 7,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,00 EUR aus.

Continental gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Am 06.08.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,04 EUR je Aktie.

