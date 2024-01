Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 74,96 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 74,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 74,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.625 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 5,40 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,56 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

