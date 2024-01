Continental Aktie News: Continental fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 75,54 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 75,54 EUR. Bei 76,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 4.208 Stück.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 77,56 EUR an.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.395,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

