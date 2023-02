Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 71,90 EUR. Bei 71,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 86.168 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,29 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 61,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 10.11.2022. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,80 EUR je Continental-Aktie.

