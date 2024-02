Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagmittag tiefer

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 75,36 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 75,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 75,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.845 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,50 EUR für die Continental-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Continental dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2023 aus.

