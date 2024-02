Continental Aktie News: Continental fällt am Nachmittag

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 75,12 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 75,12 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 75,12 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 75,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 185.990 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 5,20 Prozent niedriger. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,50 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.240,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.395,60 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,42 EUR je Aktie.

