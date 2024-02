Continental Aktie News: Continental tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 75,88 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 75,88 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 75,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.314 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 4,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 23,30 Prozent sinken.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 83,50 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,42 EUR je Aktie.

