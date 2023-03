Continental Aktie News: Continental büßt am Donnerstagmittag ein

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 77,42 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,78 EUR nach. Mit einem Wert von 78,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 234.342 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 74,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.03.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.270,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

