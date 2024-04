Continental Aktie News: Continental am Mittag freundlich

So entwickelt sich Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 66,42 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,96 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.125 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 18,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 58,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,38 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,53 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 1,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.270,60 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Continental die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,44 EUR je Aktie belaufen.

