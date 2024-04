Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 66,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 66,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 66,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,96 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.766 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,53 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,63 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.270,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.240,10 EUR.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

