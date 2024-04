Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 65,68 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,50 EUR aus. Bei 65,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.698 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 19,37 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 11,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,53 EUR je Continental-Aktie. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.270,60 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,44 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

