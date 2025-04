Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 60,10 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 60,10 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 58,78 EUR. Mit einem Wert von 58,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 154.951 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,59 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 77,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 04.03.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,10 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

