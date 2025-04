Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,4 Prozent auf 60,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 58,72 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 439.979 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 17,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,59 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,11 EUR an.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 1,33 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,16 EUR fest.

