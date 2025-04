Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 59,22 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 3,7 Prozent auf 59,22 EUR nach. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 58,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.617 Continental-Aktien.

Bei 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 16,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,11 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,16 EUR je Aktie aus.

