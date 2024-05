Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Continental

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Mit einem Kurs von 61,60 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 61,60 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,80 EUR an. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 61,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.343 Continental-Aktien.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 5,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9,79 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Am 06.08.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

