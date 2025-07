Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,82 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 76,82 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.799 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 33,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,78 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -0,27 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 4,91 Mrd. EUR, gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 49,89 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,09 EUR je Aktie.

