Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 66,22 EUR ab. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,48 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 319.477 Continental-Aktien.

Bei 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (56,78 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 16,63 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,00 EUR.

Continental gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,43 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,70 Prozent auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.907,90 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,97 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

