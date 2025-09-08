DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

09.09.25 09:24 Uhr
Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 74,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,72 EUR 0,04 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Continental legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 74,88 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 74,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,30 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 11.821 Aktien.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 7,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Conti-Tochter Aumovio sieht Spin-off mit Optimismus - Barclays sieht Unterbewertung - Aktie steigt

Continental-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Continental-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

