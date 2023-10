Continental Aktie News: Continental fällt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 65,38 EUR nach.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 65,38 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 65,32 EUR. Mit einem Wert von 65,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6.887 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,20 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 45,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 42,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 09.08.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.425,90 EUR umgesetzt, gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

