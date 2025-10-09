Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 56,78 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 56,78 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 56,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 240.326 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 59,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,63 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,03 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

Continental-Aktie steigt trotzdem: Weiterhin nur gedämpfte Nachfrage