Continental Aktie News: Continental am Vormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 64,32 EUR.

Die Continental-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 64,32 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 64,40 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,82 EUR nach. Bei 64,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.377 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 18,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,84 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,29 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,11 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,26 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.240,10 EUR umgesetzt, gegenüber 9.444,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

