Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag stärker

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 56,50 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 56,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 11.282 Aktien.

Bei 99,80 EUR markierte der Titel am 06.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,08 EUR je Continental-Aktie an.

Am 10.11.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,55 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.395,60 EUR im Vergleich zu 8.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,75 EUR je Aktie belaufen.

