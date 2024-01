Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 74,46 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 74,46 EUR ab. Die Continental-Aktie sank bis auf 74,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.311 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 6,42 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 58,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 77,56 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

