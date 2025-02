Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Continental

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,58 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 66,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,58 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 7.276 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 11.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 05.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Market-Perform von Bernstein Research für Continental-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge