Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 67,30 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 67,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 67,12 EUR. Bei 69,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 303.636 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 72,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 6,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 EUR je Continental-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 77,11 EUR an.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Continental am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,16 EUR je Continental-Aktie.

