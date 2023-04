Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Continental 64,80 EUR

-1,61% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 64,90 EUR bewegte sich die Continental-Aktie um 17:35 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,28 EUR an. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 64,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 355.867 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. 18,10 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 46,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,80 EUR.

Am 08.03.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10.270,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 5.599,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten

Continental-Aktie in Grün: Kein Angst vor Künstlicher Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com