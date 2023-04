Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Continental 64,80 EUR

-1,61% Charts

News

Analysen

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 17:35 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,90 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,28 EUR aus. Bei 64,16 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 355.867 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 46,47 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,80 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.270,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 5.599,30 EUR eingefahren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Was Analysten von der Continental-Aktie erwarten

Continental-Aktie in Grün: Kein Angst vor Künstlicher Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com