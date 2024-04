Continental Aktie News: Continental legt am Nachmittag zu

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 66,96 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 66,96 EUR. Bei 68,10 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 266.103 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 17,08 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 13,08 Prozent sinken.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,53 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.270,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 8,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

