Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 61,26 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 61,26 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 65,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 417.211 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 72,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 16,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 20,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,11 EUR angegeben.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,10 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

