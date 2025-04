Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag stark

Kurs der Continental

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 65,08 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,0 Prozent auf 65,08 EUR. Bei 65,22 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,96 EUR. Bisher wurden heute 62.978 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,60 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,11 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,10 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

