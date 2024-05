Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 61,06 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 61,06 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,34 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 199.261 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 80,38 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,29 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 8,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

