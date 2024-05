Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 60,80 EUR.

Das Papier von Continental legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 60,80 EUR. Bei 61,04 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,02 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.622 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,28 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 80,38 EUR.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,04 EUR je Continental-Aktie.

